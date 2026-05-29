افتتاح مركز حبوب سراقب في ريف إدلب بطاقة تخزينية تصل إلى 70 ألف طن

إدلب-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للحبوب مركز مستودعات حبوب سراقب في ريف إدلب الشرقي، بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز، وذلك ضمن خطة تعزيز القدرة التخزينية واستقبال محصول القمح للموسم الزراعي 2026.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن المركز يضم مستودعات وعراءات مخصصة لتخزين القمح بطاقة استيعابية تبلغ 70 ألف طن، بما يسهم في تسهيل عمليات التسويق والتوريد وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأكدت المؤسسة جاهزية المركز لاستقبال محصول القمح وتنظيم عمليات التسليم والاستلام وفق إجراءات، تهدف إلى تسريع الإنجاز وتحسين الخدمات المقدمة، مشيرة إلى اعتماد نظام الحجز المسبق عبر رابط إلكتروني لتنظيم أدوار التسليم وتبسيط الإجراءات.

وجرى افتتاح المركز بحضور المدير العام للمؤسسة حسن العثمان ومدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب ضياء العلي ومدير ناحية سراقب محمود العثمان ومدير فرع الحبوب في إدلب أحمد القدور، إلى جانب عدد من وجهاء المنطقة والمزارعين.

وتواصل المؤسسة السورية للحبوب استعداداتها لاستلام محصول القمح لموسم 2026، عبر تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة لمراكز التخزين والاستلام، وتطوير خدمات إلكترونية حديثة لتنظيم عمليات التوريد، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي.