ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد اتفاق طهران وواشنطن لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز

واشنطن-سانا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الإثنين حيث سجل المؤشر داو جونز صعوداً قياسياً بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع المخاوف من التضخم مع انخفاض أسعار النفط الخام.



وذكرت رويترز أنه وفقاً لبيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 123.80 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليغلق عند 7555.26 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 797.79 نقطة، أو 3.07 بالمئة، ليصل إلى 26686.64 نقطة في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي 490.38 نقطة، أو 0.96 بالمئة، ليصل إلى 51684.88 نقطة.



كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة حيث أصبح المستثمرون أكثر ارتياحاً للمراهنة على المخاطر مع انخفاض أسعار النفط وتخفيف مخاوف التضخم.



وكان الرئيس التركي أعرب في وقت سابق اليوم عن ترحيبه بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبراً أنه يمثل تطوراً مهماً نحو ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وداعياً إلى تجنب أي مواقف أو إجراءات قد تؤدي إلى تقويض التفاهمات أو إعادة التوترات.

وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا أمس التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.