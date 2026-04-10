انطلاق فعاليات معرض “آغرو سيريا” على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة محلية وعربية ودولية

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا” على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية، وتنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الغرف ‏الزراعية، والاتحاد العام للفلاحين ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين.

وتعرض الأجنحة المشاركة كل ما يتعلق بالمكننة والآليات الزراعية الحديثة، وتقنيات الري، والطاقة البديلة المستخدمة في الزراعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات، وتجهيزات الثروة الحيوانية والدواجن، والحلول والتقنيات الذكية في الزراعة الحديثة.

تعدد الدول المشاركة

وأكد وزير الزراعة أمجد بدر عقب جولة على أقسام المعرض، أن أهمية المعرض تتجلى في تنوع المنتجات الزراعية المعروضة والتي شملت الآلات الثقيلة ومستلزمات وعوامل الإنتاج المختلفة، وذلك في ظل تعدد الدول المشاركة، ما أتاح مساحة واسعة للمنافسة وإثبات الحضور في السوق.

ولفت الوزير بدر إلى الرغبة الكبيرة لدى الشركات العارضة في وجود منتجاتها داخل السوق السورية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تشجع القطاع الخاص والسوريين في الخارج، والأشقاء العرب على تأسيس أعمالهم داخل الأراضي السورية، نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في القطاع الزراعي، الذي يواجه تحديات عديدة، لكنه يمتلك في الوقت نفسه إمكانيات ومؤهلات واسعة تفتح آفاقاً كبيرة للارتقاء به خلال السنوات المقبلة.

تطوير القطاع الزراعي

وأوضح الوزير بدر أن الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الوزارة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء قطاع متماسك من مختلف الجوانب، مبيناً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب خلق فرص استثمارية ضمن إطار تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن وزير الزراعة في تصريح لـ سانا، أن هذا المعرض يفتح المجال أمام المنافسة وتلمس نقاط القوة والضعف لدى المنتجين، حيث إن السوق السورية مفتوحة أمام الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وخاصة أن القطاع الزراعي يتحمّل الكثير من الاستثمارات في سبيل النهوض بهذا القطاع.

أحدث الأصناف الدوائية

وأكد نقيب الأطباء البيطريين في سوريا حسين البلان في تصريح مماثل، أن المعرض يشكل فرصة مهمة للأطباء البيطريين، للتعرف على أحدث الأصناف الدوائية واللقاحات البيطرية المتوفرة في السوق السورية، والاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في دعم قطاعات الثروة الحيوانية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات البيطرية وتحسين الإنتاج الحيواني.

تقنيات المكننة الزراعية

بدوره، رأى نقيب المهندسين الزراعيين في سوريا، مصطفى المصطفى، أن المعرض يُعدُّ من أبرز الفعاليات الداعمة للقطاع الزراعي، لما يوفره من فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات المكننة الزراعية وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني، ويسهم في تبادل الخبرات والتعرف على الآليات الحديثة، بما يعزز الإنتاج ويحسن كفاءة العمل الزراعي ويدعم الأمن الغذائي.

وبيّن مدير مجموعة مشهداني الدولية خلف مشهداني، أن إقامة هذا المعرض والمشاركة الواسعة من قبل الشركات محلياً وخارجياً تعد مهمة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

ولفت مشهداني إلى أن برنامج المعرض سيتضمن محاضرات علمية في أكثر من مجال، ولقاءات تشاورية تجمع وزارة الزراعة مع المشاركين وأصحاب الاختصاص، وفعاليات أخرى جرى التحضير لها مسبقاً من بينها إعلان إحدى الشركات القابضة وإطلاق وكالة أوروبية جديدة لإحدى الشركات المشاركة.

ويشكل هذا المعرض الذي حضره ممثلون عن عدد من المنظمات المحلية والدولية المتخصصة بالشأن الزراعي، والسفارات والبعثات الدبلوماسية، منصة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، وفتح آفاق التعاون بين الشركات المحلية والدولية، بما يخدم خطط التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويستمر معرض “آغرو سيريا” لغاية الثاني عشر من شهر نيسان الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة التاسعة مساء، والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة – بجانب وزارة الزراعة ومن أغلب المحافظات السورية.