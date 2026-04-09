هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

حذّر كلٌّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي من أن الزيادات الحادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي والأسمدة إلى جانب الاختناقات في النقل جراء الحرب في الشرق الأوسط، ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ‌وانعدام الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة رويترز عن رؤساء الهيئات الدولية الثلاث قولهم في بيان مشترك أمس الأربعاء، عقب اجتماع لمناقشة آثار الحرب: إن”الحرب في الشرق الأوسط تعصف بحياة الناس وسبل عيشهم في المنطقة وخارجها، وتسببت بالفعل في واحد من أكبر الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية في التاريخ الحديث”.

وأشار البيان إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والزيادات الحادة المحتملة في أسعار المواد الغذائية يثير قلقاً على وجه الخصوص في البلدان التي تواجه بالفعل قيوداً مالية وأعباء ديون عالية، ما ⁠سيحد من قدرتها على حماية الأسر الأكثر عرضة للخطر،وكذلك الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمعتمدة على الواردات.

وأكد البيان أن المؤسسات الثلاث ستواصل مراقبة التطورات عن كثب وتنسيق استخدام جميع الأدوات المتاحة، لدعم المتضررين ووضع الأسس لانتعاش قوي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر أمس الأربعاء، اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الارتياح إزاء الهدنة شابه قلق لاستمرار القتال في أجزاء أخرى من المنطقة في ظل الضربات الإسرائيلية على لبنان والهجمات الإيرانية على منشآت النفط في الخليج.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن الشهر الماضي أن ملايين الأشخاص سيواجهون ⁠جوعاً حاداً إذا استمرت الحرب حتى حزيران.

فيما قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: إن الصندوق لا يرى أزمة غذائية حتى الآن، لكن ذلك قد يحدث إذا تعطل توريد الأسمدة.