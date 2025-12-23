تنتهي غداً… مهلة توثيق ووسم البضائع الأجنبية المصنّعة خارج سوريا دون توثيق جمركي

دمشق-سانا

حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة يوم الغد الموافق 2025/12/24 موعد انتهاء مهلة توثيق ووسم البضائع الأجنبية المصنّعة خارج الجمهورية العربية السورية، والتي دخلت البلاد دون توثيق جمركي.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها، تلقت سانا نسخة منه، أنه سيتم استئناف عملية التوسيم النقابي للذهب المصنع خارج البلاد بعد استكمال توثيقه جمركياً، مؤكدة أن أي قطعة غير موثّقة جمركياً تعد مخالفة قانونية وتخضع للإجراءات القانونية والغرامات المترتبة عليها أصولاً.

وبينت الهيئة أن الضابطة الجمركية، بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ستستأنف تسيير الدوريات المكثفة، مشددة على ضرورة التزام جميع الصاغة بالقوانين والأنظمة النافذة، وضمان مطابقة العيارات النظامية للقطع الأجنبية المجمركة والمصنّعة محلياً.

ولفتت الهيئة إلى أن أحكام القانون الجمركي القديم لا تزال سارية المفعول، بما في ذلك الغرامات والعقوبات المعتمدة أصولاً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.