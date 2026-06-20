وزير التجارة التركي: نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار

أنقرة-سانا

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحجم الحالي يقارب 30 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأناضول عن بولاط قوله، بختام منتدى الأعمال التركي–الإيطالي في إسطنبول: “إن البلدين يمتلكان إحدى أقوى الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر المتوسط”، لافتاً إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا بقطاعات متعددة، حيث تقترب الاستثمارات الإيطالية هناك من 3.5 مليارات دولار.

وأضاف بولاط: إن الشركات التركية تنشط بدورها في إيطاليا في مجالات اللوجستيات، والنقل، وتشغيل الموانئ، والصناعات الكيماوية والنسيج، فضلاً عن وجود شراكات استراتيجية بين الجانبين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وفي سياق علاقات بلاده مع بروكسل، شدد الوزير التركي على أهمية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، محذراً من أن استبعاد تركيا قد يلحق الضرر بسلاسل الإنتاج والصناعة في أوروبا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وروما محاولات مكثفة لتعزيز الشراكة والاستثمارات المتبادلة، حيث تعد إيطاليا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا في الاتحاد الأوروبي.