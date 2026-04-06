وفد سوريا يشارك بأعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية

إسطنبول-سانا

وصل وفد سوريا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية المشتركة (JETCO).

ويضم الوفد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، ومدير عام صندوق التنمية السوري صفوت رسلان، وممثلي عدد من الجهات الاقتصادية العامة والخاصة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أتراك وممثلي قطاع الأعمال، لبحث تطوير العلاقات التجارية، ورفع حجم التبادل الاقتصادي، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.

