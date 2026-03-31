تداولات سوق دمشق تقفز إلى أكثر من 682.5 مليون ليرة سورية جديدة في جلسة الثلاثاء

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت 682.5 مليون ليرة سورية جديدة، وتوزّعت بواقع 3396556 سهماً من خلال 136 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وارتفع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 0.37 % بالمئة ليغلق عند 10 ليرات سورية جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 21000 سهم.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 1.52 بالمئة ليغلق عند 17 ليرة جديدة، كما انخفض سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 4.98 بالمئة ليغلق عند 17 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.26 بالمئة ليغلق عند 15 ليرة جديدة.

‏كما شهدت الجلسة تنفيذ صفقة كبيرة بحجم 3118578 سهماً، بقيمة تجاوزت 677 مليون ليرة سورية جديدة، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الإثنين، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 87.5 مليون ليرة سورية جديدة، وتوزّعت بواقع 213281 سهماً من خلال 126 صفقة.