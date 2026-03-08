درعا تصدر قراراً يقضي بمنع بيع المواد البترولية بدون ترخيص

photo 2026 03 08 18 01 17 درعا تصدر قراراً يقضي بمنع بيع المواد البترولية بدون ترخيص

درعا-سانا

أصدرت محافظة درعا، اليوم الأحد، قراراً يقضي بمنع بيع أو عرض المواد البترولية “بنزين-مازوت-غاز” على بسطات، أو نقاط بيع غير مرخّصة.

وجاء في القرار، الذي تلقّت سانا نسخة منه:
“البسطات المخالفة تزال فوراً وتصادر الكميات المضبوطة والعبوات المستخدمة في البيع، على أن تنظم الضبوط التموينية بحق المخالفين والغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بحماية المستهلك، وإحالة المخالف إلى القضاء المختص عند الاقتضاء، كما تكلف قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوحدات الإدارية بتنفيذ أحكام هذا القرار”.

وتنتشر في مختلف مناطق درعا بسطات لبيع مشتقاتٍ بترولية مخالفة للمواصفات، ولا تتضمّن أيّ احتياطات أو شروط لضمان السلامة.

