ارتفاع أسعار الذهب 150 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر المحدد أول أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15950 ليرة مبيعاً، و15600 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13650 ليرة مبيعاً، و13300 ليرة شراءً.

وسجل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ 4493 دولاراً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.