52 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة بدمشق خلال عطلة عيد الفطر

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق، 52 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير المديرية غياث بكور اليوم الثلاثاء، أن المخالفات تنوعت بين البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن المديرية تقوم بجولات مكثفة على أسواق المدينة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات، والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الهدف من الجولات هو تعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك، وضمان وصول السلع بالسعر والجودة المناسبين، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات لدعم الجهود الرقابية في ضبط الأسواق.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق نظمت 1479 ضبطاً، خلال شهر رمضان المبارك، بحق فعاليات تجارية مخالفة في الأسواق، وذلك خلال جولات رقابية واسعة هدفت إلى ضبط المخالفات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد وصلاحيتها وشروطها الصحية.