الذهب ينخفض 250 ليرة سورية في السوق المحلية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 250 ليرة عن السعر الذي سُجل صباحاً.

وحسب النشرة الثانية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16000 ليرة مبيعاً و15650 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ليرة مبيعاً، 13350 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4531 دولاراً مرتفعاً بنسبة 0.85%.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.