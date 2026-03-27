المفوضية الأوروبية: إمدادات الطاقة مستقرة رغم الحرب في الشرق الأوسط

بروكسل-سانا

أكدت المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة استقرار أمن إمدادات النفط والغاز في الوقت الحالي، رغم الحرب في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مخزونات النفط لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وذكر موقع المفوضية الأوروبية الرسمي أن اجتماعات فريق عمل الاتحاد الأوروبي للأمن ومجموعة تنسيق النفط التي عقدت اجتماعاً لها في بروكسل شهدت عرض معلومات حول الوضع المتعلق بأمن إمدادات النفط والغاز في ضوء التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أمن الإمدادات لا يزال مستقراً حالياً على الرغم من تأثره بتقلبات الأسعار العالمية.

وأشارت مصادر المفوضية إلى أن المداولات بين فريق الأمن التابع للاتحاد الأوروبي ومجموعة تنسيق النفط ستُسهم في إثراء المناقشات خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الطاقة التابع للجنة الفنية والتقنية المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن المفوضية ستواصل مراقبة الوضع وتقييمه، والحفاظ على تواصل منتظم مع دول الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية والجهات الفاعلة في السوق.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من ⁠الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.