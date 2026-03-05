كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات احترازية بشأن أمن الموارد جراء التصعيد في الشرق الأوسط

سيئول-سانا

أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس تحذيراً احترازياً بشأن احتمال حدوث اضطراب في أمن الموارد، جراء التصعيد في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة التجارة والصناعة والموارد قولها: إن الحكومة أصدرت إنذاراً من المستوى الأول في نظام الإنذار المكون من أربعة مستويات والخاص بأمن الموارد في البلاد في إطار الاستجابة الاستباقية لاحتمال انقطاع إمدادات الطاقة نتيجة التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاد لم تشهد حتى الآن أي انقطاع في إمدادات الطاقة، وتحتفظ بقدرة إمداد كافية على المدى القصير.

وأدى استمرار الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى موجة صعود في أسعار النفط والغاز مع تعطيل الملاحة وحركة التجارة بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20 % من واردات النفط العالمية، و20 % من الغاز الطبيعي المسال.