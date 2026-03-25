ربطٌ بحري بين السعودية والبحرين عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

الرياض-سانا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ في السعودية “موانئ ” عن ربط بحري مع البحرين ضمن خدمة الشحن GULF SHUTTLE التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن ” MSC”، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الربط البحري وتوسيع شبكة الخدمات الملاحية.

ونقلت وكالة “واس” للأنباء عن الهيئة قولها، اليوم الأربعاء: إن خدمة GULF SHUTTLE تعمل على ربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، بطاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة آلاف حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف السعودية في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور لربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يُعد من الموانئ الحيوية في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، حيث يتميز ببنية تحتية متقدمة ومرافق لوجستية متكاملة، ويضم 43 رصيفاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات.