أستراليا تمدد تخفيض ضريبة الوقود لتخفيف تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

photo 2026 06 21 12 58 05 أستراليا تمدد تخفيض ضريبة الوقود لتخفيف تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

كانبرا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن تمديد جزئي لتخفيض ضريبة الوقود، لمدة شهر إضافي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في الـ 30 من تموز المقبل.

ونقلت قناة “sbs” الأسترالية اليوم الأحد عن ألبانيز قوله: إن قرار الإبقاء على التخفيض بشكل جزئي بدلاً من إلغائه يهدف إلى منح الأسر والشركات قدراً من الاستقرار في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع التكاليف.

وأضاف: إن الحكومة تدرك استمرار الضغوط على العائلات، وإن التداعيات الاقتصادية للصراعات الجارية في الخارج ستستمر في التأثير على أسواق الطاقة العالمية.

وتمتلك أستراليا مخزوناً من البنزين يكفي لنحو 44 يوماً، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات، وخاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق تمديد إجراءات الطوارئ الخاصة بالوقود، بما يسمح بالإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطيات المحلية من البنزين والديزل لضمان استقرار الإمدادات.

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