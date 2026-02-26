الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

بكين-سانا

جدّدت الصين تأكيد استعدادها لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، بما يضمن مساراً مستقراً ومتوازناً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خه يونغ تشيان، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة شينخوا اليوم الخميس، أن بكين مستعدة للعمل مع واشنطن للحفاظ على استقرار واستدامة العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك رداً على تساؤلات حول الجولة السادسة المرتقبة من المشاورات بين الجانبين.

وبيّنت المتحدثة أن قنوات التواصل بين الصين والولايات المتحدة لا تزال مفتوحة على مختلف المستويات ضمن آلية الحوار الاقتصادي والتجاري، مشيرةً إلى رغبة بلادها في تعزيز التنسيق مع الجانب الأمريكي، استناداً إلى التفاهمات التي توصّل إليها قادة البلدين خلال اجتماعهما في بوسان عام 2025، إضافةً إلى الاتصال الهاتفي الأخير مطلع شباط الجاري.

وشدّدت خه يونغ تشيان على دعم بلادها للتشاور المتكافئ، وإدارة الخلافات بشكل بنّاء، والعمل على توسيع مجالات التعاون العملي، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين، ويعزز استقرار الاقتصاد العالمي.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقلبات خلال السنوات الأخيرة على خلفية خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية، وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا المتقدمة.

وأجرى الجانبان منذ العام الماضي خمس جولات من المشاورات الاقتصادية والتجارية، أسفرت عن نتائج مهمة وتوافقات متعددة، شملت تمديد تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة، والتجارة الزراعية، والضوابط التصديرية، وخفض قيود الاستثمار.

وكانت الصين أعربت أمس عن أملها في أن تتبنى الولايات المتحدة موقفاً موضوعياً وعقلانياً في تنفيذ اتفاقية المرحلة الأولى الاقتصادية والتجارية بينهما.