بمشاركات محلية ودولية.. معرض “آغرو سيريا” ينطلق غداً في مدينة المعارض بدمشق

تنطلق غداً الخميس، فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا” برعاية وزارة الزراعة، على أرض مدينة المعارض في دمشق، وبمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية.

ويتيح المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات فرصة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، وفتح آفاق التعاون بين الشركات المحلية والدولية، بما يخدم خطط التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح مدير التخطيط والاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة سعيد إبراهيم في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يشكل حلقة وصل عملية بين المنتجين والقطاعين الصناعي والخدمي والتجار، بما يسهم في تحسين كفاءة السوق وخلق قنوات تزويد أكثر انتظاماً للمدخلات الزراعية مثل الآليات، والأسمدة، والأدوية البيطرية، ومستلزمات الري.

وأكد إبراهيم أن المشاركة الواسعة للشركات تتيح توسيع الخيارات أمام القطاعين العام والخاص والمنتجين، وتعزز تنافسية السوق وترفع موثوقية التوريد، لافتاً إلى أن الوزارة تستطيع الاستفادة من نتائج المعرض بما في ذلك اتجاهات السوق، وعروض الشركات، وتوافر السلع، وفجوات الطلب في تعديل السياسات وتوجيه التدخلات بما يخدم القطاع الزراعي.

من جانبه أوضح مدير مجموعة مشهداني الدولية خلف مشهداني أن المعرض يجمع نخبة من أبرز الشركات المتخصصة من سوريا، ولبنان، وقطر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والعراق، وتركيا، والصين، وألمانيا، وبلغاريا، وهولندا، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبيّن أن اختصاصات الشركات المشاركة متنوعة، حيث تشمل المكننة والآليات الزراعية الحديثة، وتقنيات الري، والطاقة البديلة المستخدمة في الزراعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات، إضافة إلى تجهيزات الثروة الحيوانية والدواجن، والحلول والتقنيات الذكية في الزراعة الحديثة.

يذكر أن المعرض يستمر لغاية الثاني عشر من شهر نيسان الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساء، والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة – بجانب وزارة الزراعة ومن أغلب المحافظات السورية.

يشار إلى أن المعرض يقام برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع اتحاد الغرف ‏الزراعية السورية، واتحاد الفلاحين ونقابة الأطباء البيطريين السورية ونقابة المهندسين الزراعيين.