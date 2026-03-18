هيئة المعادن الثمينة تطلق سيارات رقابة لضبط أسواق الصاغة

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا عن إطلاق سيارات مخصصة للرقابة على الأسواق، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي، وضبط المخالفات في قطاع الذهب.

وأوضح عضو الهيئة بسام السلوم، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي بعد صدور قرار وزير الاقتصاد والصناعة بإحداث ضابطة خاصة بأسواق الصاغة، وتجهيز سيارات لتسيير دوريات مكثفة في مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن الضابطة تضم خبرات متخصصة تعمل على إجراء فحوص دقيقة ومفصلة لأسواق الصاغة في جميع المحافظات، بهدف ضبط العمل المهني والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة العمل الرقابي، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى المهنة.

وأكد السلوم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأسواق والارتقاء بقطاع الذهب ليواكب المعايير العالمية، ويحقق مزيداً من الثقة لدى المواطنين.

وتسعى الجهات المعنية بتنظيم قطاع الصاغة في سوريا إلى تطوير أدوات الرقابة وتعزيز الالتزام بالمواصفات المهنية، بما يضمن حماية المستهلك، وتنظيم الأسواق، في ظل الجهود الحكومية لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات.

بدء حملة تنظيف للشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة دير حافر بريف حلب
وزير الاقتصاد السوري يبحث مع القائم بالأعمال الأذربيجاني تعزيز التعاون الاقتصادي
سوريا توسّع إنتاج بذار البطاطا محلياً لضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج
شخصيات اقتصادية سعودية: العقود الموقعة بين سوريا والسعودية تغطي قطاعات حيوية وتنموية موسعة
مصرف سوريا المركزي يعلن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية
