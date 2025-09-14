إقبال واسع وحسومات تصل إلى 35% في مهرجان التسوق والعودة إلى المدارس بالزبداني

ريف دمشق-سانا

يشهد مهرجان التسوق والعودة إلى المدارس في مدينة الزبداني إقبالاً كبيراً من المواطنين، وسط عروض وحسومات تصل إلى 35% على مختلف المنتجات، بما في ذلك القرطاسية، الحقائب، الأحذية، الملابس، المنظفات، والمواد الغذائية.

وينظّم المهرجان غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس مدينة الزبداني تحت شعار “كل ما تحتاجه العائلة”، ويستهدف تقديم منتجات بأسعار مناسبة لدعم الأسر السورية، مع هدايا مجانية للزوار.

وأكد أحمد شاهين، مدير جناح شركة شاهين للقرطاسية، أن المهرجان يتيح التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك من خلال عروض وأسعار منافسة، مشيراً إلى تخفيضات كبيرة على اللوازم المدرسية.

كما أشار ماهر أبو آذان، مشرف المعارض في شركة بن حسيب، إلى تقديم هدايا وعروض خاصة للزوار، مشدداً على أهمية المبادرات التي تسهّل شراء الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.

من جانبه، ذكر أحمد المحمد الحموي، مدير جناح لمستلزمات المدارس، أن أسعار الحقائب وصلت لانخفاض يصل إلى 50% مقارنة بالسوق، فيما ركّز محمود الغوراني، مندوب التسويق في إحدى الشركات المشاركة، على دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الجديدة.

ويستمر المهرجان حتى الـ 25 من أيلول، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً، ليكون فرصة للتسوق بأسعار مناسبة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.