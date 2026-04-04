هيئة الصادرات: الـ 30 من حزيران آخر موعد للتسجيل في السجل الوطني للتصدير

دمشق-سانا

حددت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، موعداً أقصاه الـ 30 من حزيران القادم للتسجيل في السجل الوطني للتصدير، وذلك لضمان استمرار المصدرين في نشاطهم.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، أن عملية التسجيل تستوجب تعبئة كل البيانات المطلوبة إلكترونياً، ورفع نسخ إلكترونية من الوثائق المتضمنة، صور مصدقة حديثة عن السجلين التجاري، والصناعي للمصدر المنتج، ووثيقة عضوية في غرفة التجارة والصناعة حسب التخصص، وصورة عن الهوية الشخصية للمالك.

وبينت الهيئة أن رسم التسجيل يبلغ 50 ألف ليرة سورية بالعملة الجديدة، على أن يتم تسديد الرسوم عبر منظومة الدفع الإلكترونية على حساب الهيئة في “شام كاش”، مع إرفاق إشعار التسديد ضمن المستندات المرفقة.

ودعت الهيئة، المصدرين الذين واجهوا صعوبة في التسجيل عبر رمز الاستجابة السريعة “QR” إلى استخدام الرابط البديل :

ويعد السجل الوطني للتصدير، الذي أطلقته هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في الأول من شهر نيسان الجاري، منصة رقمية رسمية، وقاعدة بيانات توثق وتنظم بيانات المصدرين، والشركات، والمنتجات المؤهلة للتصدير، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي، ومراقبة الجودة، وضمان مطابقة البضائع للمعايير الدولية.