استمرار توقف حركة الطيران في مطار حلب الدولي بسبب الضباب الكثيف

حلب-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، استمرار توقف حركة الطيران القادمة والمغادرة من مطار حلب الدولي بشكل مؤقت، وذلك التزاماً بأعلى معايير السلامة الجوية للمسافرين وطواقم الطائرات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة، علاء صلال، في تصريح لوكالة سانا، أن القرار جاء كإجراء احترازي نتيجة تشكّل الضباب الكثيف وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية حول المطار إلى ما دون الحد الأدنى الآمن، الأمر الذي يمنع تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط وفق المعايير الدولية.

وبيّن صلال أن الأجهزة الملاحية تعمل ضمن حدودها التقنية المعتمدة، غير أن الظروف الجوية الاستثنائية تفرض تطبيق إجراءات السلامة الاحترازية، بما في ذلك إلغاء أو تأجيل الرحلات في مثل هذه الحالات.

وأضاف: إن فرق التشغيل تتابع الحالة الجوية بشكل مستمر، وسيتم استئناف الحركة الجوية فور تحسن مستوى الرؤية ووصوله إلى الحدود التشغيلية الآمنة.

وقدمت الهيئة اعتذارها للمسافرين عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الإجراء، مؤكدةً أن سلامة الطيران تبقى الأولوية القصوى في عملها.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير البنية التحتية والأنظمة الملاحية في المطارات السورية، ومن بينها مطار حلب الدولي، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة والسلامة في الظروف الجوية الصعبة.

