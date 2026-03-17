مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في غرف التجارة يدعم السياسات الاقتصادية ويعزز بيئة الأعمال

دمشق-سانا

يتخصص مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية بإعداد الدراسات والتحليلات والأبحاث الاقتصادية، وتقديم الاستشارات لدعم صانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.

وأوضح مدير المركز محمد غزال في تصريح لوكالة سانا، أن المركز الذي يعتبر مؤسسة بحثية اقتصادية متخصصة غير حكومية، يعمل على إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية وتقديم الاستشارات وتحليل السياسات والمؤشرات الاقتصادية، بما يدعم البحث العلمي، ويسهم في معالجة القضايا الاقتصادية وتعزيز مسار التنمية الاقتصادي.

دعم جهود التعافي

وأوضح غزال أن رسالة المركز تتمحور حول إعداد دراسات وأبحاث اقتصادية تطبيقية عالية الجودة، تسهم في تقديم رؤى وتحليلات واستشارات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المختلفة، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال في سوريا.

وبين غزال أن المركز يضم خمسة أقسام رئيسية تعمل بشكل تكاملي، وهي:

قسم الأبحاث والسياسات الاقتصادية المعني بإعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية وتحليل أثر السياسات والتشريعات على بيئة الأعمال.

قسم رصد المؤشرات والتحليل الاقتصادي الذي يتابع تطورات المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم والأسعار والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تحليل السياسات النقدية والمالية ومواكبة التقارير الاقتصادية الإقليمية والدولية.

قسم دراسات الجدوى وريادة الأعمال الذي يقدم دراسات الجدوى الاقتصادية للمستثمرين ويعمل على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا وتوطين المشاريع ذات القيمة المضافة.

قسم الاستشارات ودعم الاقتصاد المعرفي المتخصص بتقديم الاستشارات الاقتصادية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والاستفادة من مخرجات الدراسات والأبحاث.

قسم المعلومات والنشر الذي يتولى إدارة الموقع الإلكتروني وقواعد البيانات الخاصة بالمركز وتوثيق ونشر الدراسات والتقارير وتنظيم التغطية الإعلامية للأنشطة العلمية والاقتصادية.

مساران

وحول مسار العمل في المركز، أوضح غزال أن نشاطه يرتكز على مسارين رئيسيين هما البحثي والتدريبي، حيث يعمل المركز حالياً على إصدار دراسة بعنوان “آفاق التحول إلى سوريا الجديدة” تتألف من ثمانية فصول، تتناول مسار التحول الاقتصادي من الاقتصاد الموجَّه إلى اقتصاد السوق الحر، بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين.

وأشار غزال إلى أن المركز نفذ أيضاً ورقة سياسات بالتعاون مع الباحث هاني الجندي بعنوان “اللوجستيات كرافعة لتعزيز تنافسية الصادرات السورية وإحياء الصناعة”، والتي تبحث في دور تطوير منظومة اللوجستيات في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في قطاع التصنيع.

تأهيل الكوادر

ولفت إلى أن المركز يعمل على إصدار تقارير تحليلية وأوراق تقدير موقف بشكل دوري، إضافة إلى إعداد مواد “إنفوغرافيك” أسبوعية حول أبرز التطورات الاقتصادية، يتم نشرها عبر منصات المركز الرقمية وموقعه الإلكتروني، وفق ما أوضح غزال.

وفيما يتعلق بالتدريب ودعم الاقتصاد المعرفي، أكد غزال أن تأهيل الكوادر الاقتصادية يمثل محوراً أساسياً في عمل المركز، حيث نظم عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة في مقر اتحاد غرف التجارة السورية، من بينها دورات حول قراءة القوائم المالية والإدارة المالية في القطاع العام والثقافة الاقتصادية، إضافة إلى دورة حول المعاملات المصرفية الإسلامية.

برنامج تدريبي

ولفت غزال إلى أن المركز أعلن عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني بعنوان “مهارات الكتابة البحثية” مخصص لطلاب كليات الاقتصاد في الجامعات، ويتضمن محاور حول كتابة الأبحاث العلمية والتقارير التحليلية وإعداد أوراق السياسات، ويقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والبحث العلمي.

وحول المشاركات في الفعاليات الاقتصادية، لفت غزال إلى أن المركز شارك في المنتدى الاقتصادي السوري الكوري المشترك الذي عقد في كانون الأول عام 2025، وقدم خلاله عرضاً حول اتجاهات دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية، إضافة إلى مشاركته في الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الذي نظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأكد غزال أن المركز يعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المختلفة، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال في سوريا.

وتأسس مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية في الثالث من تشرين الثاني عام 2025، بهدف توفير مرجعية بحثية موحدة تدعم عملية اتخاذ القرار وتوحيد الرؤى الاقتصادية للغرف، وللإسهام في تطوير أعمالها.