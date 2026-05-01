مباحثات تجارية واقتصادية بين الصين والولايات المتحدة

بكين-سانا

أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ محادثة عبر الفيديو مع كل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وذكرت وكالة شينخوا أن الجانبين أجريا نقاشات وُصفت بالصريحة والبنّاءة، ركزت على تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين خلال اجتماعهما في مدينة بوسان، إضافة إلى الاتصالات السابقة بين الطرفين.

وأكد الجانبان أهمية معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل مناسب، والعمل على توسيع مجالات التعاون العملي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة.

وأعرب الجانب الصيني عن قلقه من الإجراءات التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً في المجالين الاقتصادي والتجاري.

واتفق الطرفان على مواصلة تفعيل آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بهدف تعزيز التفاهم، وإدارة الخلافات، ودعم تنمية علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة ومستدامة بين الجانبين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في الرابع والعشرين من نيسان الماضي عقوبات على شركة “هنغلي للبتروكيماويات داليان” الصينية، باعتبارها من أبرز مشتري النفط الإيراني، وأكبر عملاء لها.