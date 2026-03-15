وزير الطاقة البريطاني: ندرس جميع الخيارات لإعادة فتح مضيق هرمز

لندن-سانا

أكد وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند أن بريطانيا تدرس جميع الخيارات المتاحة لإعادة فتح مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان.

وقال ميليباند لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية” بي بي سي”: إن” ضمان إعادة فتح مضيق هرمز يمثل أولوية للعالم” مشيراً إلى أن ” المملكة المتحدة تجري محادثات مع حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة بشأن استئناف الملاحة عبر المضيق بشكل طبيعي”.

ولفت ميليباند إلى زيارة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث أجرت محادثات مع دول الخليج بشأن المضيق مؤكداً..” المملكة المتحدة تريد العمل مع شركائها في هذا الشأن”.

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن الخميس الماضي أن بلاده تدرس خيارات إضافية لنشر قوات في الخليج العربي.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.