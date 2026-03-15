السورية للتجارة توقع عقد استثمار مول الأعظمية بحلب

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة السورية للتجارة عقد استثمار مول الأعظمية في مدينة حلب لمدة اثني عشر عاماً، بقيمة إجمالية تبلغ أربعة ملايين ونصف المليون دولار.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام أن العقد يهدف إلى إعادة تفعيل المول وتنشيط الحركة التجارية فيه من خلال استثماره وتشغيله بشكل كامل، بما يسهم في دعم الأسواق المحلية وتوفير بيئة تسوق مناسبة للمواطنين.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة، بما يدعم الحركة التجارية ويعزز توفر السلع والخدمات للمواطنين.

وتعمل المؤسسة السورية للتجارة على تطوير واستثمار عدد من المراكز التجارية التابعة لها في مختلف المحافظات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى دعم الأسواق المحلية وتأمين فرص عمل جديدة.