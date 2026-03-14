مدير عام هيئة الاستثمار يبحث مع القائم بأعمال سفارة قبرص تعزيز العلاقات الاقتصادية

دمشق-سانا

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، مع القائم بأعمال سفارة قبرص في سوريا، ميخاليس خادجيكيرو، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى الهيئة، توجيه دعوة من قبل خادجيكيرو ، لمشاركة سوريا في الملتقى الاستثماري المزمع عقده في العاصمة القبرصية “لارناكا”، خلال شهر أيار القادم، وذلك بمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال القبرصيين.

ويشكل الملتقى فرصة مهمة لعرض التحديثات الجديدة في القوانين الاستثمارية والتسهيلات وتطورات، وتسهيلات بيئة العمل الاقتصادي، التي تعمل هيئة الاستثمار على تنفيذها بصفتها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية، بتسهيل استقبال الاستثمارات ودعم المستثمرين في سوريا.