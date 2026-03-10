“السورية للطيران” ناقل رسمي لزوار معرض “ناس تكس 2026” الدولي للنسيج في نيسان المقبل

دمشق-سانا

وقعت الخطوط الجوية السورية اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع إدارة معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” في مقرها بدمشق، لتكون الناقل الرسمي للزوار والمشاركين في المعرض، بما يسهم في تسهيل وصول الوفود الدولية، وتعزيز حضور قطاع النسيج السوري إقليمياً ودولياً.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقاد في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الشركة الجديدة لتعزيز دور الناقل الوطني كداعم أساسي للنشاط الاقتصادي في سوريا، مبيناً أن الهدف الرئيسي هو إنجاح المعرض المقرر في نيسان المقبل عبر تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات اللوجستية التي تضمن انسيابية حركة الوفود التجارية والعارضين والزوار.

وأشار عقاد إلى أن قطاع الطيران يمثل الشريان الحيوي لقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، لافتاً إلى أن معرض “ناس تكس” يحمل رمزية كبيرة كونه يسلط الضوء على عراقة قطاع النسيج السوري الذي تشتهر به مدينتا دمشق وحلب تاريخياً.

وأضاف: إن الإدارة الجديدة للشركة تضع ضمن أولوياتها توسيع آفاق التعاون مع كل الجهات المنظمة للمعارض والفعاليات الكبرى، بما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة إعادة الإعمار عبر تقديم خدمات نقل وشحن متميزة تليق بسمعة سوريا الدولية.

توفير تجربة سفر ميسرة للوفود

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لمعرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” محمد بدارنة بالتعاون مع المؤسسة السورية للطيران، معتبراً أن توقيع الاتفاقية خطوة جوهرية لتسهيل وصول شركاء الأعمال والمستثمرين من الخارج، وتوفير تجربة سفر ميسرة للوفود المشاركة.

وبيّن بدارنة أن هذه الخطوة تمثل “شراكة استراتيجية” تجسد التكامل المطلوب بين قطاعي الصناعة والنقل، مؤكداً أن تضافر هذه الجهود يصب في مصلحة إنجاح هذا الحدث الوطني الذي يسعى لإعادة إحياء بريق قطاع النسيج السوري وتصديره للعالم.

ولفت إلى أن الهدف من معرض “ناس تكس” ليس فقط للعرض، بل تعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النسيج، ووجود الناقل الوطني كشريك، يعطي رسالة ثقة وقوة لكل المشاركين الدوليين.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة حددت موعد إقامة فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة ما بين الأول والرابع من نيسان المقبل، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية.