“السورية للطيران” ناقل رسمي لزوار معرض “ناس تكس 2026” الدولي للنسيج في نيسان المقبل

AMR 4519 "السورية للطيران" ناقل رسمي لزوار معرض "ناس تكس 2026" الدولي للنسيج في نيسان المقبل

دمشق-سانا

وقعت الخطوط الجوية السورية اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع إدارة معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” في مقرها بدمشق، لتكون الناقل الرسمي للزوار والمشاركين في المعرض، بما يسهم في تسهيل وصول الوفود الدولية، وتعزيز حضور قطاع النسيج السوري إقليمياً ودولياً.

AMR 4538 "السورية للطيران" ناقل رسمي لزوار معرض "ناس تكس 2026" الدولي للنسيج في نيسان المقبل

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقاد في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الشركة الجديدة لتعزيز دور الناقل الوطني كداعم أساسي للنشاط الاقتصادي في سوريا، مبيناً أن الهدف الرئيسي هو إنجاح المعرض المقرر في نيسان المقبل عبر تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات اللوجستية التي تضمن انسيابية حركة الوفود التجارية والعارضين والزوار.

وأشار عقاد إلى أن قطاع الطيران يمثل الشريان الحيوي لقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، لافتاً إلى أن معرض “ناس تكس” يحمل رمزية كبيرة كونه يسلط الضوء على عراقة قطاع النسيج السوري الذي تشتهر به مدينتا دمشق وحلب تاريخياً.

وأضاف: إن الإدارة الجديدة للشركة تضع ضمن أولوياتها توسيع آفاق التعاون مع كل الجهات المنظمة للمعارض والفعاليات الكبرى، بما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة إعادة الإعمار عبر تقديم خدمات نقل وشحن متميزة تليق بسمعة سوريا الدولية.

توفير تجربة سفر ميسرة للوفود

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لمعرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” محمد بدارنة بالتعاون مع المؤسسة السورية للطيران، معتبراً أن توقيع الاتفاقية خطوة جوهرية لتسهيل وصول شركاء الأعمال والمستثمرين من الخارج، وتوفير تجربة سفر ميسرة للوفود المشاركة.

AMR 4540 "السورية للطيران" ناقل رسمي لزوار معرض "ناس تكس 2026" الدولي للنسيج في نيسان المقبل

وبيّن بدارنة أن هذه الخطوة تمثل “شراكة استراتيجية” تجسد التكامل المطلوب بين قطاعي الصناعة والنقل، مؤكداً أن تضافر هذه الجهود يصب في مصلحة إنجاح هذا الحدث الوطني الذي يسعى لإعادة إحياء بريق قطاع النسيج السوري وتصديره للعالم.

ولفت إلى أن الهدف من معرض “ناس تكس” ليس فقط للعرض، بل تعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النسيج، ووجود الناقل الوطني كشريك، يعطي رسالة ثقة وقوة لكل المشاركين الدوليين.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة حددت موعد إقامة فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة ما بين الأول والرابع من نيسان المقبل، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية.

AMR 4552 "السورية للطيران" ناقل رسمي لزوار معرض "ناس تكس 2026" الدولي للنسيج في نيسان المقبل
AMR 4546 "السورية للطيران" ناقل رسمي لزوار معرض "ناس تكس 2026" الدولي للنسيج في نيسان المقبل
الزراعة و”أكساد” يبحثان‏ سبل دعم جهود النهوض ‏بالثروة الحيوانية
إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها
تراجع أسعار النفط بعد تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
مشاريع استثمارية كبرى في سوريا تعزز التنمية المستدامة وتفتح آفاقاً للفرص الاقتصادية
نقابة الصاغة تصدر نشرة ثانية لأسعار الذهب اليوم في السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك