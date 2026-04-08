النفط يهبط والذهب يواصل مكاسبه إثر مؤشرات التهدئة بالشرق الأوسط

لندن-سانا

تراجع النفط إلى ما دون عتبة الـ 100 دولار للبرميل متأثراً بإعلان ترامب موافقته على تعليق الهجمات ضد إيران مدة أسبوعين، بينما واصل الذهب مكاسبه مع قيام الأسواق بإعادة تقييم المخاطر.

وذكرت رويترز، اليوم الأربعاء، أنّ خام برنت تراجع بمقدار 14.84 دولاراً، أي بنسبة 13.6 بالمئة، ليصل إلى 94.43 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 16.13 دولاراً، أي بنسبة 14.3 بالمئة، ليستقر عند 96.82 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الهبوط عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تهدئة مؤقتة تضمّنت وقفاً لإطلاق النار مع إيران مدة أسبوعين، شرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، ما خفف من حدة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وتدفق الشحنات عبر الممرات المائية الحيوية.

وفي المقابل، سجل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 4811.66 دولاراً للأوقية، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة يوم أمس، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 3.3 بالمئة لتصل إلى 4840.20 دولاراً.

ويرى محللون اقتصاديون أن لجوء المستثمرين إلى الذهب يأتي باعتباره الملاذ التقليدي الأكثر أماناً في مواجهة تقلبات العملات ومخاوف التضخم الناتجة عن الأزمات الدولية الكبرى.