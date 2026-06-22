تراجع أسعار النفط عالمياً بعد انتهاء المحادثات بين واشنطن ‏وطهران‎ ‎

لندن-سانا
تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بعد اختتام محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا وصفت بالإيجابية، وإعلان طهران الحصول على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، ما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.
وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت انخفض 1.90 بالمئة إلى 79.04 دولاراً للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولاراً للبرميل، بانخفاض سبعة سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم، فيما انخفض العقد الأكثر تداولاً لشهر آب 55 سنتاً، ليصل إلى 75.30 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت ارتفعت في وقت سابق اليوم بأكثر من دولار للبرميل في التداولات الآسيوية المبكرة، وذلك في أعقاب البداية المتعثرة للمحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، في أول اجتماع بينهما في سويسرا.