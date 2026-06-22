تراجع أسعار النفط عالمياً بعد انتهاء المحادثات بين واشنطن ‏وطهران‎ ‎

لندن-سانا‌‎ ‎

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بعد ‏اختتام محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ‏وصفت بالإيجابية، وإعلان طهران الحصول على إعفاءات ‏لصادرات النفط والبتروكيماويات، ما خفف من المخاوف بشأن ‏نقص الإمدادات في الأسواق العالمية‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت انخفض 1.90 بالمئة إلى ‌‏79.04 دولاراً للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب ‏تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولاراً للبرميل، بانخفاض ‏سبعة سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم، ‏فيما انخفض العقد الأكثر تداولاً لشهر آب 55 سنتاً، ليصل إلى ‌‏75.30 دولاراً للبرميل‎.‎

وكانت أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت ارتفعت في وقت ‏سابق اليوم بأكثر من دولار للبرميل في التداولات الآسيوية ‏المبكرة، وذلك في أعقاب البداية المتعثرة للمحادثات بين ‏المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، في أول اجتماع بينهما في سويسرا‎.‎