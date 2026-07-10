بدوي: رفع العقوبات الأمريكية يفتح صفحة جديدة أمام الاقتصاد السوري

دمشق-سانا‏

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ‌‏والبدء بإجراءات إنهاء تصنيفها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يفتحان صفحة جديدة أمام ‌‏الاقتصاد السوري، ويمنحان المرافئ والمنافذ الحدودية فرصة لاستعادة دورها الطبيعي، بوصفها ‌‏شرايين للتجارة والاستثمار والتواصل مع العالم.‏

وقال بدوي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: إن الهيئة ستمضي بوتيرة متسارعة في ‌‏تطوير البنية التحتية، وتحديث الخدمات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، واستقطاب المزيد ‌‏من الخطوط الملاحية وشركات النقل والخدمات اللوجستية.‏

وأشار بدوي إلى أن هذه الجهود من شأنها تعزيز مكانة سوريا مركزاً إقليمياً للتجارة والعبور، ودعم ‌‏مرحلة البناء والنمو الاقتصادي.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ‌‏فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب المفروض منذ ‏عام 1979، حيث سيُجري ‏الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً ‌‏لاستكمال هذا ‏القرار ‏وجعله نهائياً.‏

يذكر أن الرئيس ترامب وقّع في الـ30 من حزيران عام 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج ‌‏العقوبات المفروض على سوريا جراء سياسات وإجرام النظام البائد، بينما أعلنت وزارة الخزانة ‏الأمريكية في آب من العام ذاته الإلغاء ‏النهائي للوائح العقوبات، وإزالتها من مدونة القوانين ‏الفيدرالية.‏

كما وقّع ترامب في كانون الأول الماضي قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن إلغاءً ‌‏كاملاً لقانون قيصر المفروض على سوريا منذ 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.‏