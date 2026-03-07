إيمان يجمعنا وأثر الصيام محور ندوة ومحاضرة دينية في القنيطرة وحماة

حماة-القنيطرة-سانا

أقامت مديرية الأوقاف بحماة، اليوم السبت، ندوة حوارية في مسجد السلطان بعنوان “إيمان يجمعنا في رمضان”، بمشاركة عدد من الأئمة وعلماء الدين، تزامناً مع رعاية دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف القنيطرة لمحاضرة دينية في بلدة الرفيد بعنوان أثر الصيام في تهذيب النفوس.

وأوضح مدير الأوقاف بحماة معاذ ريحان لوكالة سانا، أن الندوة الحوارية، تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في إقامة حزمة من الندوات المتنوعة التي تتضمن محاضرات مشتركة بين علماء المحافظات.

ونوه ريحان، إلى حضور أربعة أئمة من علماء الدين، تحدثوا عن المسجد ودوره العلمي والحضاري والاجتماعي في تكوين مجتمع سليم وصحي، وتنفيذاً لمخرجات مؤتمر وحدة الخطاب الإسلامي.

وأشار الشيخ عبد الناصر علوان، وهو أحد المشاركين، إلى أن الهدف من الفعالية، هو التواصل مع المصلين والعمل على الارتقاء بالعمل الدعوي بالمساجد، والإجابة على تساؤلات المصلين وعمال المساجد في شتى المواضيع التي يطرحونها.

كما بيّن مدير الحوار في الندوة محمد أمجد الأشقر، أن الندوة تميزت بحضور عدد كبير من المصلين وعمال المسجد وطلاب العلم الشرعي، ما يعكس أهمية إقامة هذه الندوات في المجتمع وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي دأبت مديرية الأوقاف بحماة على إقامتها بهدف توحيد الخطاب الديني، وتكريس العمل الدعوي في المساجد وحلقات العلم.

وفي القنيطرة، أقامت دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف المحافظة محاضرة دينية في بلدة الرفيد، بعنوان أثر الصيام في تهذيب النفوس.

وتناولت المحاضرة أهمية الصيام في تعزيز القيم الإيمانية، وتقوية الإرادة وترسيخ السلوكيات الإيجابية في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي تنظمها مديرية أوقاف القنيطرة خلال شهر رمضان المبارك في مساجد المحافظة.

