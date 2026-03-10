ارتفاع أسعار الذهب 200 ليرة في السوق السورية

WSS0421 ارتفاع أسعار الذهب 200 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية عن السعر الذي سجله أمس، بمقدار 200 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17350 ليرة مبيعاً، و17000 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14850 ليرة مبيعاً، و14500 ليرة شراءً.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، بلغ أمس 17150 ليرة مبيعاً، و16800 ليرة شراء.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

