هيئة الطيران توضّح مسارات الرحلات الحالية عبر مطار حلب وأسباب استمرار تعليق مطار دمشق

دمشق-سانا

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري آلية تشغيل الرحلات الجوية في المرحلة الحالية والمسارات المعتمدة لها، في ظل الاستفسارات المتزايدة حول إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي والرحلات إلى عدد من الوجهات، وخصوصاً في دول الخليج.

وبيّنت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن شركة “السورية للطيران” قامت في هذه المرحلة بجدولة عدد من الرحلات من مطار حلب الدولي إلى كل من إسطنبول وجدة والرياض عبر المسارات الجوية الشمالية المعتمدة حالياً، باعتبارها الأكثر أماناً وفق التقييمات التشغيلية الراهنة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تجري حالياً دراسة إضافة وجهات أخرى تدريجياً انطلاقاً من مطار حلب الدولي، بما يتوافق مع المسارات الجوية المتاحة وظروف التشغيل الآمنة.

سلامة المسافرين وأطقم الطيران

وأكدت الهيئة تقديرها لمعاناة المسافرين ورغبتهم بعودة جميع الرحلات في أقرب وقت ممكن، وتفهمها للصعوبات التي تسبب بها توقف بعض الرحلات، مشددة على أن سلامة المسافرين وأطقم الطيران تبقى الأولوية المطلقة.

ولفتت إلى أن تقييمات السلامة والأمن تعتمد على مجموعة من العوامل التشغيلية المتغيرة، ويتم تقييم كل رحلة بشكل منفصل وفق عناصر عدة، من بينها مطار الإقلاع، ومسار الرحلة، واتجاه العبور في المجال الجوي، إضافة إلى الوجهة النهائية للرحلة.

وبيّنت الهيئة أن المسارات الجوية الجنوبية المرتبطة بمطار دمشق الدولي، سواء للرحلات المنطلقة منه أو المتجهة إليه، لا تزال غير مستقرة في الوقت الراهن بسبب التوترات في المنطقة، الأمر الذي لا يسمح بتشغيل الرحلات عبرها حالياً وفق التقييمات الفنية المعتمدة.

التنسيق مستمر مع شركات النقل

وأوضحت الهيئة أنها تواصل التنسيق مع عدد من النواقل الجوية في دول الخليج الراغبة بتسيير رحلات إلى مطار حلب الدولي عبر المسار الجوي الشمالي في هذه المرحلة، مبينة أن قرار تشغيل الرحلات يبقى قراراً تشغيلياً يعود لكل شركة طيران وفق سياساتها التشغيلية وتقييمها الخاص للمخاطر.

وفي هذا الإطار، تم اليوم تنفيذ رحلة نقل طائرة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب الدولي دون مسافرين، بهدف وضعها في الخدمة لتنفيذ الرحلات المجدولة إلى الوجهات المعتمدة عبر المسار الجوي الشمالي.

وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر من خلال فرقها الفنية المختصة، وبمجرد توافر الظروف التشغيلية الآمنة سيتم الإعلان عن إعادة تشغيل بقية الرحلات والمطارات عبر القنوات الرسمية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت أمس الجمعة، تسيير عدد من رحلات الخطوط الجوية السورية انطلاقاً من مطار حلب الدولي إلى بعض الوجهات الإقليمية، وذلك في إطار التقييمات التشغيلية المستمرة للمجال الجوي.