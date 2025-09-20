دمشق-سانا

ارتفعت ارتفاع أسعار الذهب 5 آلاف في السوق السورية في السوق السورية المحلية 5 آلاف ليرة سورية، عن السعر الذي سجلته أمس الأول وهو مليون و190 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم في صفحتها على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و195 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و175 ألف ليرة شراءً.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و25 ألف ليرة سورية مبيعاً، ومليوناًً و5 آلاف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على أصحاب محلات الصاغة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.