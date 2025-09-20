ارتفاع أسعار الذهب 5 آلاف في السوق السورية

WSS0132 2 ارتفاع أسعار الذهب 5 آلاف في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفعت ارتفاع أسعار الذهب 5 آلاف في السوق السورية في السوق السورية المحلية 5 آلاف ليرة سورية، عن السعر الذي سجلته أمس الأول وهو مليون و190 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم في صفحتها على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و195 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و175 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و25 ألف ليرة سورية مبيعاً، ومليوناًً و5 آلاف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على أصحاب محلات الصاغة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

الشركات السورية الكيميائية بمعرض كيم إكسبو تبرز قدرتها على المنافسة
تشكيل لجنة وطنية لمعالجة القروض المتعثرة واسترداد المال العام ضمن خطة إصلاح مالي شاملة
وصول الدفعة الثانية من صهاريج المحروقات إلى اللاذقية بعد توقفها جراء هجمات فلول النظام البائد
قمة سيلكون للتكنولوجيا والتحول الرقمي تُطلق شرارة المستقبل الرقمي في سوريا
تاميكو تنتج 35 صنفاً دوائياً وتخطط لإنتاجٍ تصل قيمته إلى 268 مليار ‏ليرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك