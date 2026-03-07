باكستان ترفع أسعار الديزل والبنزين بنسبة 20%

إسلام آباد-سانا

رفعت باكستان أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين بنحو 20%، جراء ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.

وأعلن وزير النفط علي برويز مالك في رسالة مصورة مساء أمس، وفق موقع CNBC الاقتصادية، عن زيادة تاريخية تبلغ 55 روبية (0.20 دولار للتر)، لتصل أسعار الديزل إلى 335.86 روبية، والبنزين إلى 321.17 روبية.

وقال الوزير الباكستاني: “اضطررنا لاتخاذ هذا القرار بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط على مستوى العالم”.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية إلى توقف ناقلات النفط عن المرور عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خُمس الإمدادات النفطية اليومية في العالم

كما تسببت الحرب بإغلاق بعض المصافي، وتراجع إنتاج النفط، وتعطل منشآت الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أهم مناطق إنتاج الطاقة عالمياً.