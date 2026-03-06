وزير الاقتصاد والصناعة يتفقد مجمع التدريب المهني في حلب

حلب-سانا

تفقد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مجمع التدريب المهني في حلب، يرافقه نائبه باسل عبد الحنان، وذلك للوقوف على واقع المجمع ومتابعة أعمال التطوير والتحديث الجارية فيه.

وهدفت الزيارة التي جرت أمس الخميس، إلى الاطلاع على حالة المنشأة التدريبية وتقييم مدى مواكبتها للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتطوير منهجية التدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب المتطلبات الحديثة في المجالات الصناعية والتقنية.

وخلال الجولة، اطلع الوزير والوفد المرافق على الورشات والأقسام التدريبية، واستمعوا إلى شرح حول الخطط التطويرية والبرامج التدريبية المعتمدة، كما تم بحث التحديات التي تواجه المجمع وسبل تذليل العقبات الإدارية والفنية لتعزيز دوره في تأهيل العمالة الفنية الماهرة.

وتأتي الجولة إلى مجمع التدريب المهني ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتطوير قطاع التدريب والتأهيل الفني والمهني، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، ودعم القطاعين الصناعي والخدمي بالكوادر المؤهلة القادرة على مواكبة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة أجرى خلال زيارته إلى محافظة حلب جولة ميدانية على مديرية الصناعة والمدينة الصناعية بالشيخ نجار، للاطلاع على واقع العمل وآلية تقديم الخدمات للمستثمرين والصناعيين والمراجعين.