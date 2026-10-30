وزير المالية: انضمام سوريا للاتحاد العالمي للمدققين يفتح آفاق المعايير الدولية

دمشق-سانا



أعلن وزير المالية محمد يسر برنية انضمام الجمعية السورية للمدققين الداخليين رسمياً إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين (The IIA).



وأكد وزير المالية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة، أن هذا الانضمام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير المهن المالية والرقابية في سوريا، ويعزز حضور الكفاءات السورية في المؤسسات المهنية الدولية، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير مهنة التدقيق الداخلي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.



وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وحماية المال العام، باعتبار التدقيق الداخلي أحد الركائز الأساسية لتطوير الإدارة المالية ورفع كفاءة المؤسسات العامة والخاصة.



ويعد الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين الذي تأسس عام 1941 الجهة العالمية الرائدة، والمرجع المعتمد، والمنظمة المهنية الدولية الأولى المتخصصة في مجال التدقيق الداخلي على مستوى العالم.



وعقد الاجتماع التأسيسي لأعضاء الجمعية السورية للمدققين الداخليين ‏ومديري المخاطر ‏بدمشق في آب الماضي، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية ‏الذي أكد في كلمته أهمية ‏تكامل دور المدقق الداخلي ومدير المخاطر مع دور المدقق ‏الخارجي والمحاسب القانوني، ‏في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في عمل ‏المؤسسات، وأهمية التأكد من توفر الخبرات ‏والمؤهلات للعاملين في هذه المهن ‏وخضوعهم لامتحانات متخصصة للحصول على الترخيص ‏وتدريب مستمر في هذا ‏الشأن.















