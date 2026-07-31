رئيس اتحاد غرف الصناعة: خفض أسعار الفيول الصناعي خطوة لدعم ‏الإنتاج وزيادة التنافسية

دمشق-سانا‏

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن تخفيض أسعار ‏الفيول بما يتناسب مع الأسعار العالمية كان مطلباً أساسياً للقطاع الصناعي، ‏لما له من دور في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات السورية ‏في الأسواق الخارجية.‏

وأوضح ديروان في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن بعض الصناعات كثيفة ‏الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة صباغة الأقمشة والسيراميك، ستكون من ‏أكثر الصناعات المستفيدة من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة ‏يسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.‏

وكان وزير الطاقة محمد البشير أعلن أمس الخميس، تخفيض سعر طن ‌‏الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، مؤكداً في تصريح لـ ‏سانا ‏أن هذا التخفيض يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي.‏

مطالب أخرى لتعزيز الدعم ‏

وتابع ديروان حديثه لـ سانا داعياً إلى إلغاء الرسوم الجمركية على ‏المواد الأولية ونصف المصنعة، بما ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج ‏ويعزز فرص دخول المنتجات السورية إلى الأسواق العالمية، ولا سيما في ‏ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولفت إلى أن توسيع القاعدة الصناعية من ‏شأنه استيعاب المزيد من اليد العاملة، بما يسهم في رفع مستويات الدخل ‏وتحسين الواقع المعيشي.‏

وأشار ديروان إلى ضرورة إعادة النظر في تعرفة شراء الكهرباء المولدة من ‏الطاقة الشمسية من الصناعيين، بحيث يتم وضعها بشكل يحفز التوسع في ‏مشاريع الطاقة المتجددة، ويسهم في زيادة إنتاج الكهرباء والاستفادة من ‏الإمكانات التي تمتلكها سوريا في هذا القطاع.‏

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة أن سوريا تمتلك مقومات كبيرة للاستفادة من ‏الطاقة الشمسية، الأمر الذي يسهم في دعم منظومة توليد الكهرباء وتعزيز ‏أمن الطاقة، ولا سيما في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج الكهربائي.‏