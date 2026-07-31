رئيس اتحاد غرف الصناعة: خفض أسعار الفيول الصناعي خطوة لدعم ‏الإنتاج وزيادة التنافسية

دمشق-سانا
أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن تخفيض أسعار الفيول بما يتناسب مع الأسعار العالمية كان مطلباً أساسياً للقطاع الصناعي، لما له من دور في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.
وأوضح ديروان في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة صباغة الأقمشة والسيراميك، ستكون من أكثر الصناعات المستفيدة من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة يسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وكان وزير الطاقة محمد البشير أعلن أمس الخميس، تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، مؤكداً في تصريح لـ سانا أن هذا التخفيض يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي.
مطالب أخرى لتعزيز الدعم
وتابع ديروان حديثه لـ سانا داعياً إلى إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية ونصف المصنعة، بما ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج ويعزز فرص دخول المنتجات السورية إلى الأسواق العالمية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولفت إلى أن توسيع القاعدة الصناعية من شأنه استيعاب المزيد من اليد العاملة، بما يسهم في رفع مستويات الدخل وتحسين الواقع المعيشي.
وأشار ديروان إلى ضرورة إعادة النظر في تعرفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من الصناعيين، بحيث يتم وضعها بشكل يحفز التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ويسهم في زيادة إنتاج الكهرباء والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها سوريا في هذا القطاع.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة أن سوريا تمتلك مقومات كبيرة للاستفادة من الطاقة الشمسية، الأمر الذي يسهم في دعم منظومة توليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، ولا سيما في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج الكهربائي.