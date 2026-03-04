اتحاد غرف التجارة السورية يناقش تطوير الأداء الإداري وتعزيز التحول الرقمي

دمشق-سانا

نظم اتحاد غرف التجارة السورية اجتماعاً ضم جميع مديري الغرف في مختلف المحافظات، بهدف مناقشة مستوى التطور الإداري وتعزيز جاهزية الغرف، لمواكبة التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء، الذي جرى اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو مستجدات العمل الإداري داخل الغرف، وضرورة تطوير الهياكل التنظيمية، واعتماد أساليب حديثة في الإدارة، بما يضمن سرعة الإنجاز، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات.

وأكد مدير عام الاتحاد عامر الحمصي، أهمية إعداد مواقع إلكترونية حديثة تواكب المستجدات وتكون واجهة حقيقية للغرف، لافتاً إلى أن هذه المواقع لا تقتصر أهميتها على الداخل، بل يجب أن تكون أيضاً مصدراً أساسياً للمعلومات بالنسبة للدول والجهات الخارجية الراغبة في الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة.

وأوضح الحمصي أن النظام الإلكتروني الجديد سيُحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة، وسينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، مؤكداً ضرورة تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة التحول الرقمي.

ولفت المشاركون إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الغرف وتوحيد بيانات التجار لضمان دقة المعلومات، إلى جانب وضع خطط سنوية واضحة تنظم العمل وتحدّد الأولويات، مؤكدين على دور الاتحاد بتنسيق جهود الغرف وعملها، بما يعزز الدور الاقتصادي للقطاع التجاري، ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الغرف وتبادل الخبرات الإدارية، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتبسيطها، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية التقنية وتحديث الأنظمة الداخلية، بما يتيح للغرف تقديم خدمات أكثر كفاءة للتجار.

يذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية تأسس عام 1975 بهدف رعاية مصالح الغرف التجارية والصناعية المشتركة وتمثيلها داخلياً وخارجياً، ويقع مقره في مدينة دمشق، ويعمل على تنسيق النشاطات وتنمية التعاون بين الغرف التجارية في المحافظات.