الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

6TTYAR744ZLJNL2QPJKTK3WPQU الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

نيويورك-سانا

أغلقت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء على انخفاض متأثرة بتوقعات المتعاملين بإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسر 89.59 نقطة، أي بنسبة 1.19 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7421.76 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 349.14 نقطة، أي بنسبة 1.32 بالمئة، ليصل إلى 26027.21 نقطة.

وأشارت الوكالة إلى تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 499.18 نقطة، أي بنسبة 0.96 بالمئة، ليغلق عند مستوى 51494.99 نقطة.

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في وقت سابق اليوم إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ضمن هامش يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

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