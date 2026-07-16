مباحثات سعودية كورية لإنشاء صندوق استثماري مشترك في مجالي الذكاء ‏الاصطناعي وأشباه الموصلات

سيئول-سانا
بحثت السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الخميس، إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” أن النائب الأول لوزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ” نو يونغ-سوك” ناقش مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحه، في سيئول تدابير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو الشركات الناشئة ودخولها إلى الأسواق الخارجية، وتنشيط الاستثمار المغامر.
وناقش الجانبان خططاً لإنشاء صندوق مشترك كوري-سعودي قيد التفاوض حالياً بين الشركة الكورية للاستثمار المغامر وشركة وادي الرياض.
ويهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار المكثف في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا العميقة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وذلك عبر تمويل مشترك من الشركتين.
وأشار”سوك” إلى أن السعودية تُعد واحدة من أهم وجهات التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: إن من بين إنجازات التعاون بين البلدين، افتتاح مركز الأعمال العالمي في الرياض في عام 2023 وتبادل الفعاليات الخاصة بالشركات الناشئة بين البلدين.