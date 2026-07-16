مباحثات سعودية كورية لإنشاء صندوق استثماري مشترك في مجالي الذكاء ‏الاصطناعي وأشباه الموصلات

سيئول-سانا‏

بحثت السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الخميس، إنشاء صندوق استثماري ‏مشترك بين البلدين في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.‏

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” أن النائب الأول لوزير ‏الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ” نو يونغ-سوك” ناقش مع وزير ‏الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحه، في سيئول ‏تدابير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للشركات ‏الصغيرة والمتوسطة، ونمو الشركات الناشئة ودخولها إلى الأسواق الخارجية، ‏وتنشيط الاستثمار المغامر.‏

وناقش الجانبان خططاً لإنشاء صندوق مشترك كوري-سعودي قيد التفاوض ‏حالياً بين الشركة الكورية للاستثمار المغامر وشركة وادي الرياض.‏

ويهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار المكثف في الشركات الصغيرة ‏والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا العميقة مثل الذكاء ‏الاصطناعي وأشباه الموصلات، وذلك عبر تمويل مشترك من الشركتين.‏

وأشار”سوك” إلى أن السعودية تُعد واحدة من أهم وجهات التصدير للشركات ‏الصغيرة والمتوسطة الكورية في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: إن من بين ‏إنجازات التعاون بين البلدين، افتتاح مركز الأعمال العالمي في الرياض في ‏عام 2023 وتبادل الفعاليات الخاصة بالشركات الناشئة بين البلدين.‏