الخط العربي في قطر.. حضور متجدد في الثقافة والعمارة والتعليم

الدوحة-سانا
يشهد الخط العربي في قطر حضوراً متجدداً يتجاوز المعارض والمخطوطات التقليدية، ليشمل العمارة والفنون والفضاءات العامة والمؤسسات التعليمية، في إطار جهود رسمية وثقافية تهدف إلى صون هذا الفن وتعزيز استمراره بوصفه أحد مكونات الهوية العربية والإسلامية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” في تقرير نشرته اليوم السبت، أن هذه الجهود تتوزع بين مبادرات وزارة الثقافة ووزارات التربية والتعليم العالي والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومتاحف قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، وجامعة قطر، وهيئة الأشغال العامة “أشغال”، من خلال برامج التدريب والمسابقات والمعارض، وتوظيف جماليات الحرف العربي في التصميم والفن والعمارة.
جهود لحماية التراث وتجديده
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة القطرية مبارك بن عبد الله آل خليفة، أن انضمام قطر إلى الملف العربي للخط العربي المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” للتراث الثقافي غير المادي عام 2022، يعكس أهمية هذا الفن بوصفه رابطاً مشتركاً في الهوية الثقافية العربية.
وأوضح آل خليفة أن الحفاظ على الخط العربي يتطلب توثيق ممارسيه وأعماله، وتحديث بياناته ضمن الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي، إلى جانب دعم الخطاطين وتنظيم الورش والمسابقات وتوسيع البرامج التعليمية الموجهة للأطفال والشباب.
وأشار إلى أن الوزارة تنظم “جائزة الأخلاق” الدولية للخط العربي، بهدف صون القواعد التقليدية لهذا الفن وتعزيز القيم الجمالية والتربوية المرتبطة به، فضلاً عن استقطاب الخطاطين من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات بينهم.
ولفت إلى اهتمام الوزارة بـ”خط قطر”، الذي صُمم لتمثيل الهوية الوطنية ويُستخدم في المراسلات الرسمية ومجلة الدوحة، مستلهماً نماذج من الكتابات القطرية القديمة ومخطوطات الخطاطين المحليين.
وفي السياق ذاته، تبرز مسابقة قطر الدولية للخط العربي “الرقيم”، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، بوصفها منصة لدعم المبدعين وتعزيز حضور الخط العربي عالمياً.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة صالح بن علي الأخن المري: إن “الرقيم” تسعى إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على القواعد الأصيلة للخط العربي والانفتاح على التجارب الإبداعية المعاصرة، مشيراً إلى أن قيمة جوائزها التي تتجاوز مليون ريال قطري تعكس الاهتمام بدعم هذا الفن واستقطاب المواهب الدولية.
من المخطوطات إلى الفضاء العام
وتسهم متاحف قطر في حفظ المقتنيات التاريخية ودراسة تطور مدارس الخط العربي، إلى جانب تنظيم الورش والبرامج التي تتيح للجمهور التعرف إلى جمالياته وممارسته.
وأوضحت مديرة متحف الفن الإسلامي شيخة ناصر النصر، أن مقتنيات المتحف تشمل نماذج تاريخية متنوعة، من بينها أوراق قرآنية بالخط الحجازي تعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين، ومصحف بالخط الكوفي يعود إلى مطلع القرن العاشر، فضلاً عن مصحف من الزبارة يعود إلى عام 1806، نسخه الخطاط القطري أحمد بن راشد المريخي.
وامتد حضور الخط العربي إلى الفضاء العام من خلال برنامج الفن العام في متاحف قطر، الذي يوظف الحروف في الجداريات والمنحوتات والتركيبات الفنية المعاصرة.
وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر للرواق والفن العام ورباعية قطر الشيخة ريم آل ثاني إلى عدد من الأعمال التي تجسد هذا التوجه، بينها “حكمة أمة” للفنان علي حسن الجابر، و”حب لا نهائي” للفنانة بشاير البدر، ومشروع “كاليجرافيتي” للفنان الفرنسي إلسيد، الذي يضم 52 جدارية على طريق سلوى، إضافة إلى العمل الفني ”ألفا” للفنان جان ميشيل أوتونيل بالتعاون مع الخطاط الكويتي جاسم النصرالله.
كما وظفت هيئة الأشغال العامة “أشغال” الخط العربي في عدد من المشاريع والمرافق العامة، من بينها جداريات في نفق التضامن وحديقة البريد، وأعمال فنية في نفق مشاة المتحف الإسلامي والكورنيش وحدائق ومرافق عامة أخرى، بهدف دمج الفن بالفضاء الحضري وتعزيز الهوية البصرية القطرية.
ويبرز مسجد المدينة التعليمية “المنارتين” نموذجاً لتوظيف الخط العربي في العمارة، إذ استخدم في تصميمه خطا الثلث والإجازة، بينما تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع معارض وورشاً وأنشطة تفاعلية لتعزيز حضور هذا الفن بين مختلف الفئات.
من جهتها، تواصل المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” تنظيم المعارض والورش المتخصصة واستضافة الخطاطين، ومن أبرز مبادراتها معرض “على كتف الحرف” للفنان العراقي ضياء الجزائري، الذي افتتح في شباط الماضي وضم 28 لوحة مستلهمة من المعلقات العربية، ومعرض “حوار الحروف بين قطر والصين” الذي أقيم في نيسان 2025 بمشاركة 37 خطاطاً من البلدين.
التعليم واكتشاف المواهب
ويشكل التعليم محوراً أساسياً في جهود استدامة الخط العربي في قطر، من خلال إدماجه في المناهج والأنشطة المدرسية، وتنظيم المسابقات والورش التي تساعد الطلاب على اكتساب مهاراته والتعرف إلى مدارسه المختلفة.
وأوضح اختصاصي توجيه اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فايز عبد اللطيف الخطيب، أن الوزارة تعمل على ترسيخ الخط العربي في المناهج والبرامج الإثرائية، مشيراً إلى مشاركة 479 طالباً وطالبة من 24 مدرسة حكومية وخاصة في النسخة الثانية من مسابقة “الرقيم”.
كما تدعم جامعة قطر هذا التوجه من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والورش التدريبية، وإنشاء نادي “مداد” للخط العربي، الذي يتيح للطلاب تطوير مهاراتهم والتعرف إلى قواعد هذا الفن.
وفي جامعة فرجينيا كومنولث، كلية فنون التصميم في قطر، تتوسع دراسة الحرف العربي لتشمل التصميم الغرافيكي والطباعة الفنية والوسائط الرقمية والتصميم التجريبي.
وقالت مؤسسة ومديرة مختبر أبحاث “تايب عربي” في الجامعة بسمة حمدي: إن البرامج التعليمية تتيح للطلاب دراسة بنية الحروف العربية وتاريخها ونسبها ودلالاتها الثقافية، وتجريبها باستخدام تقنيات معاصرة، تجمع بين المخطوطات التاريخية والتصميم الرقمي والتصنيع باستخدام الحاسوب.
وتؤدي المراكز الفنية المتخصصة دوراً مكملاً في اكتشاف المواهب وتأهيل جيل جديد من الخطاطين، من خلال البرامج التدريبية المتدرجة والمعارض والورش.
وأوضحت مديرة مركز الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة هدى اليافعي أن المركز ينظم دورات لتعليم قواعد الخط العربي وأنواعه، إلى جانب المعارض والفعاليات التي تسهم في صقل المواهب، لافتة إلى مشاركة متدربين في معارض داخل قطر وخارجها.
بدورها، أشارت مديرة مركز سوق واقف للفنون روضة المنصوري إلى أن المركز يوفر برامج تدريبية في أنواع متعددة من الخطوط، بإشراف متخصصين، بدءاً من المستوى المبتدئ وصولاً إلى المتقدم، مع إتاحة الفرصة للخريجين لعرض أعمالهم والمشاركة في الفعاليات الفنية.
وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو التعامل مع الخط العربي باعتباره فناً حياً يجمع بين التراث والإبداع المعاصر، ويسهم حضوره في المؤسسات التعليمية والمتاحف والعمارة والفضاءات العامة في تعزيز الهوية الثقافية، وضمان انتقال معارفه ومهاراته إلى الأجيال الجديدة.