الخط العربي في قطر.. حضور متجدد في الثقافة والعمارة والتعليم

الدوحة-سانا‏

يشهد الخط العربي في قطر حضوراً متجدداً يتجاوز المعارض والمخطوطات ‏التقليدية، ليشمل العمارة والفنون والفضاءات العامة والمؤسسات التعليمية، في إطار ‏جهود رسمية وثقافية تهدف إلى صون هذا الفن وتعزيز استمراره بوصفه أحد ‏مكونات الهوية العربية والإسلامية.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” في تقرير نشرته اليوم السبت، أن هذه الجهود ‏تتوزع بين مبادرات وزارة الثقافة ووزارات التربية والتعليم العالي والأوقاف ‏والشؤون الإسلامية، ومتاحف قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ‏والمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، وجامعة قطر، وهيئة الأشغال العامة “أشغال”، ‏من خلال برامج التدريب والمسابقات والمعارض، وتوظيف جماليات الحرف العربي ‏في التصميم والفن والعمارة.‏

جهود لحماية التراث وتجديده

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة القطرية مبارك بن عبد الله آل ‏خليفة، أن انضمام قطر إلى الملف العربي للخط العربي المدرج على قائمة منظمة الأمم ‏المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” للتراث الثقافي غير المادي عام 2022، ‏يعكس أهمية هذا الفن بوصفه رابطاً مشتركاً في الهوية الثقافية العربية.‏

وأوضح آل خليفة أن الحفاظ على الخط العربي يتطلب توثيق ممارسيه وأعماله، ‏وتحديث بياناته ضمن الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي، إلى جانب دعم ‏الخطاطين وتنظيم الورش والمسابقات وتوسيع البرامج التعليمية الموجهة للأطفال ‏والشباب.‏

وأشار إلى أن الوزارة تنظم “جائزة الأخلاق” الدولية للخط العربي، بهدف صون ‏القواعد التقليدية لهذا الفن وتعزيز القيم الجمالية والتربوية المرتبطة به، فضلاً عن ‏استقطاب الخطاطين من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات بينهم.‏

ولفت إلى اهتمام الوزارة بـ”خط قطر”، الذي صُمم لتمثيل الهوية الوطنية ويُستخدم في ‏المراسلات الرسمية ومجلة الدوحة، مستلهماً نماذج من الكتابات القطرية القديمة ‏ومخطوطات الخطاطين المحليين.‏

وفي السياق ذاته، تبرز مسابقة قطر الدولية للخط العربي “الرقيم”، التي تنظمها وزارة ‏الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، بوصفها منصة لدعم ‏المبدعين وتعزيز حضور الخط العربي عالمياً.‏

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة صالح بن علي الأخن المري: إن “الرقيم” تسعى ‏إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على القواعد الأصيلة للخط العربي والانفتاح على ‏التجارب الإبداعية المعاصرة، مشيراً إلى أن قيمة جوائزها التي تتجاوز مليون ريال ‏قطري تعكس الاهتمام بدعم هذا الفن واستقطاب المواهب الدولية.‏

من المخطوطات إلى الفضاء العام

وتسهم متاحف قطر في حفظ المقتنيات التاريخية ودراسة تطور مدارس الخط العربي، ‏إلى جانب تنظيم الورش والبرامج التي تتيح للجمهور التعرف إلى جمالياته وممارسته.‏

وأوضحت مديرة متحف الفن الإسلامي شيخة ناصر النصر، أن مقتنيات المتحف ‏تشمل نماذج تاريخية متنوعة، من بينها أوراق قرآنية بالخط الحجازي تعود إلى ‏القرنين السابع والثامن الميلاديين، ومصحف بالخط الكوفي يعود إلى مطلع القرن ‏العاشر، فضلاً عن مصحف من الزبارة يعود إلى عام 1806، نسخه الخطاط القطري ‏أحمد بن راشد المريخي.‏

وامتد حضور الخط العربي إلى الفضاء العام من خلال برنامج الفن العام في متاحف ‏قطر، الذي يوظف الحروف في الجداريات والمنحوتات والتركيبات الفنية المعاصرة.‏

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر للرواق والفن العام ورباعية قطر الشيخة ‏ريم آل ثاني إلى عدد من الأعمال التي تجسد هذا التوجه، بينها “حكمة أمة” للفنان علي ‏حسن الجابر، و”حب لا نهائي” للفنانة بشاير البدر، ومشروع “كاليجرافيتي” للفنان ‏الفرنسي إلسيد، الذي يضم 52 جدارية على طريق سلوى، إضافة إلى العمل الفني ‌‏”ألفا” للفنان جان ميشيل أوتونيل بالتعاون مع الخطاط الكويتي جاسم النصرالله.‏

كما وظفت هيئة الأشغال العامة “أشغال” الخط العربي في عدد من المشاريع والمرافق ‏العامة، من بينها جداريات في نفق التضامن وحديقة البريد، وأعمال فنية في نفق مشاة ‏المتحف الإسلامي والكورنيش وحدائق ومرافق عامة أخرى، بهدف دمج الفن بالفضاء ‏الحضري وتعزيز الهوية البصرية القطرية.‏

ويبرز مسجد المدينة التعليمية “المنارتين” نموذجاً لتوظيف الخط العربي في العمارة، ‏إذ استخدم في تصميمه خطا الثلث والإجازة، بينما تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم ‏وتنمية المجتمع معارض وورشاً وأنشطة تفاعلية لتعزيز حضور هذا الفن بين مختلف ‏الفئات.‏

من جهتها، تواصل المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” تنظيم المعارض والورش ‏المتخصصة واستضافة الخطاطين، ومن أبرز مبادراتها معرض “على كتف الحرف” ‏للفنان العراقي ضياء الجزائري، الذي افتتح في شباط الماضي وضم 28 لوحة ‏مستلهمة من المعلقات العربية، ومعرض “حوار الحروف بين قطر والصين” الذي أقيم ‏في نيسان 2025 بمشاركة 37 خطاطاً من البلدين.‏

التعليم واكتشاف المواهب

ويشكل التعليم محوراً أساسياً في جهود استدامة الخط العربي في قطر، من خلال ‏إدماجه في المناهج والأنشطة المدرسية، وتنظيم المسابقات والورش التي تساعد ‏الطلاب على اكتساب مهاراته والتعرف إلى مدارسه المختلفة.‏

وأوضح اختصاصي توجيه اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فايز ‏عبد اللطيف الخطيب، أن الوزارة تعمل على ترسيخ الخط العربي في المناهج والبرامج ‏الإثرائية، مشيراً إلى مشاركة 479 طالباً وطالبة من 24 مدرسة حكومية وخاصة في ‏النسخة الثانية من مسابقة “الرقيم”.‏

كما تدعم جامعة قطر هذا التوجه من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والورش التدريبية، ‏وإنشاء نادي “مداد” للخط العربي، الذي يتيح للطلاب تطوير مهاراتهم والتعرف إلى ‏قواعد هذا الفن.‏

وفي جامعة فرجينيا كومنولث، كلية فنون التصميم في قطر، تتوسع دراسة الحرف ‏العربي لتشمل التصميم الغرافيكي والطباعة الفنية والوسائط الرقمية والتصميم ‏التجريبي.‏

وقالت مؤسسة ومديرة مختبر أبحاث “تايب عربي” في الجامعة بسمة حمدي: إن ‏البرامج التعليمية تتيح للطلاب دراسة بنية الحروف العربية وتاريخها ونسبها ودلالاتها ‏الثقافية، وتجريبها باستخدام تقنيات معاصرة، تجمع بين المخطوطات التاريخية ‏والتصميم الرقمي والتصنيع باستخدام الحاسوب.‏

وتؤدي المراكز الفنية المتخصصة دوراً مكملاً في اكتشاف المواهب وتأهيل جيل جديد ‏من الخطاطين، من خلال البرامج التدريبية المتدرجة والمعارض والورش.‏

وأوضحت مديرة مركز الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة هدى اليافعي أن المركز ‏ينظم دورات لتعليم قواعد الخط العربي وأنواعه، إلى جانب المعارض والفعاليات التي ‏تسهم في صقل المواهب، لافتة إلى مشاركة متدربين في معارض داخل قطر ‏وخارجها.‏

بدورها، أشارت مديرة مركز سوق واقف للفنون روضة المنصوري إلى أن المركز ‏يوفر برامج تدريبية في أنواع متعددة من الخطوط، بإشراف متخصصين، بدءاً من ‏المستوى المبتدئ وصولاً إلى المتقدم، مع إتاحة الفرصة للخريجين لعرض أعمالهم ‏والمشاركة في الفعاليات الفنية.‏

وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو التعامل مع الخط العربي باعتباره فناً حياً يجمع بين ‏التراث والإبداع المعاصر، ويسهم حضوره في المؤسسات التعليمية والمتاحف ‏والعمارة والفضاءات العامة في تعزيز الهوية الثقافية، وضمان انتقال معارفه ‏ومهاراته إلى الأجيال الجديدة.‏