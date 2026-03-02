انطلاق مهرجان “صنع في سوريا” تحت شعار “سوق رمضان الخير” في دمشق

دمشق-سانا

انطلقت فعاليات مهرجان “صنع في سوريا” تحت شعار “سوق رمضان الخير”، اليوم الإثنين، على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومحافظة دمشق، بمشاركة 150 شركة وطنية.

ويهدف المهرجان المستمر حتى 25 رمضان إلى تلبية احتياجات الأسر السورية خلال الشهر الفضيل، عبر توفير مجموعة واسعة من المنتجات الوطنية بأسعار مخفّضة، اعتماداً على مبدأ “من المنتج إلى المستهلك”، بهدف كسر حلقة الأسعار والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويضم المهرجان تشكيلة متنوعة من المنتجات المعروضة في مجالات الصناعات الكيميائية كمواد التنظيف ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية، إلى جانب النسيجية مثل الألبسة والسجاد، والهندسية كالأدوات المنزلية، ما يمنح الزوار فرصة الاطلاع على أحدث العروض والاستفادة من خيارات تسوق شاملة.

تلبية حاجة المجتمع المحلي

وأكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، في تصريح لمراسل سانا، أهمية هذه الفعاليات في تلبية حاجة المجتمع المحلي في ظل الظروف المعيشية الراهنة، وإبراز المنتج الوطني ودعمه في السوق المحلية.

وأوضح إدلبي أن المهرجان يقدم خلال فترة تنظيمه حسومات على سلع الشركات المشاركة، بحيث تُطرح بأسعار قريبة من التكلفة مع هامش ربح بسيط، وبنسب تخفيض تصل إلى نحو 30 بالمئة، مشيراً إلى إمكانية تنظيم فعاليات مماثلة لاحقاً، لأهميتها في تشجيع المنتج المحلي.

بدوره، أوضح معاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار، في تصريح مماثل أن المهرجان يمثل صورة من صور التكافل بين التاجر والمواطن عبر تقديم السلع بأسعار مخفضة، بما يمكّن الأسر من تلبية احتياجاتها خلال الشهر الكريم، داعياً إلى تجسيد معاني التراحم بين فئات المجتمع التي يمثلها الشهر الفضيل.

من جهته، لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي إلى أن المشاركة الواسعة للشركات تشكل دعماً للمنتج الوطني، مبيناً أن الهدف هو إيصال السلعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مع وجود لجان متابعة دائمة في المهرجان للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة المعلنة.

ويستقبل “سوق رمضان الخير” زواره يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 ليلاً، ليكون محطة تسوق رئيسية للأسر السورية خلال الشهر الفضيل، وداعماً للصناعة الوطنية والمنتج المحلي.