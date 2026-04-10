إغلاق هرمز يعيد رسم خريطة الإمدادات… والبرازيل تتصدر المستفيدين

برزت البرازيل خلال الأشهر الأخيرة، بوصفها أحد أبرز المستفيدين من التحولات العميقة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مع تسارع الطلب الدولي على نفطها وتسجيلها مستويات قياسية في الإنتاج والصادرات، مستفيدة من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

الصين والهند توجهان البوصلة نحو البرازيل

ذكرت شبكة “سي إن إن”، أن الصين رفعت وارداتها من النفط الخام البرازيلي إلى مستوى قياسي بلغ 1.6 مليون برميل يومياً خلال آذار الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020.

كما برزت الهند كثاني أكبر وجهة لصادرات النفط البرازيلي، في دلالة على اتجاه أكبر الاقتصادات الآسيوية إلى تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن الخليج، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالممرات البحرية التقليدية.

وأوضح محلل الاستخبارات السوقية في شركة «إستون إكس» برونو كورديرو، أن هذا الارتفاع كان متوقعاً نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ما دفع الدول المستوردة للبحث عن مصادر بديلة بشكل مكثف.

طفرة إنتاجية

تزامناً مع ارتفاع الطلب الخارجي، سجلت البرازيل في شباط 2026 مستوى قياسياً جديداً في إنتاج النفط والغاز بلغ 5.3 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في تشرين الأول 2025، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي.

وبلغ إنتاج النفط الخام وحده أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، بزيادة سنوية قدرها 16.4 بالمئة، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أكثر من 197 مليون متر مكعب يومياً.

ويعود الجزء الأكبر من هذه القفزة إلى الحقول البحرية العميقة، ولا سيما حقول “ما قبل طبقة الملح”، التي باتت تمثل أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الإنتاج الوطني.

المياه العميقة.. قلب الطفرة البرازيلية

يقف حقل بوزيوس العملاق في قلب الطفرة النفطية البرازيلية، بعدما تجاوز إنتاجه مليون برميل يومياً، ليصبح أحد أكبر حقول المياه العميقة المنتجة عالمياً.

كما يمثل حقل باكالهاو، أحد أبرز المشاريع الجديدة التي دخلت مرحلة الإنتاج التجاري، مع بدء شركات عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وإكوينور تصدير شحنات كبيرة منه إلى الأسواق الدولية.

احتياطيات ضخمة تعزز الطموحات

تمتلك البرازيل احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدّر بنحو 15.9 مليار برميل، ما يضعها في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً، مع قدرة إنتاجية تسمح بالحفاظ على مستويات التصدير المرتفعة لسنوات طويلة.

وتنتج البلاد حالياً أكثر من 4.27 ملايين برميل يومياً، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً بين كبار المنتجين.

تحديات مستقبلية رغم الزخم

ورغم هذا الزخم الإنتاجي والتجاري المتسارع، تبدو معادلة الطاقة العالمية مقبلة على مرحلة إعادة تشكّل أكثر تعقيداً، حيث لم تعد وفرة الموارد وحدها كافية لضمان استقرار موقع أي دولة في سوق النفط.

فالبرازيل، رغم صعودها السريع، تجد نفسها أمام اختبار مزدوج يجمع بين الحفاظ على وتيرة الاستثمار في الاكتشافات الجديدة، والتكيّف مع ضغوط التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد التحديات البيئية المرتبطة بالتوسع في الحقول البحرية العميقة، وسط جدل دولي متزايد حول مستقبل الاستكشاف في المناطق الحساسة بيئياً.

وبين متطلبات السوق وضغوط المناخ، تقف البرازيل أمام لحظة قد تحدد ما إذا كان صعودها الحالي سيترسخ كتحول استراتيجي دائم، أم يبقى رهين التقلبات الجيوسياسية ودورات الطاقة العالمية.