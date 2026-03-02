تداولات سوق دمشق تتجاوز 12 مليون ليرة جديدة في جلسة الإثنين

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 12 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 549867 سهماً من خلال 156صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.06 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 175759 سهماً، كما ارتفع سهم البنك العربي-سوريا بنسبة 3.89 بالمئة، ليغلق عند 64 ليرة جديدة.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا الذي انخفض بنسبة 3.93% ليغلق عند 17 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك قطر الوطني-سوريا بنسبة 0.24 بالمئة ليغلق عند 24 ليرة جديدة، كما انخفض سهم بنك بيمو السعودي بنسبة 4.95 بالمئة، ليغلق عند 14 ليرة جديدة.

‏كما تميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 201600 سهم، وقيمة تجاوزت 4.5 ملايين ليرة سورية جديدة، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 5.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 205306 أسهم من خلال 159صفقة.