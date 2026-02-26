زراعة حلب تعزّز تنفيذ خطتها السنوية بدعم من تحسّن الهطل المطري

حلب-سانا

أظهرت بيانات مديرية الزراعة في محافظة حلب تقدّماً ملحوظاً في تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، مدعوماً بتحسّن الهطل المطري الذي تجاوز معدله السنوي للفترة نفسها، ما انعكس إيجاباً على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما القمح والشعير.

وبيّن مدير زراعة حلب فراس سعيد، في تصريح اليوم الخميس، أن المساحات المزروعة بالقمح المروي بلغت 80 ألف هكتار من أصل 125 ألف هكتار مخطط لها، بنسبة تنفيذ 64 بالمئة، فيما وصلت المساحات المزروعة بالقمح البعل إلى 150 ألف هكتار من أصل 175 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 85 بالمئة.

وأشار سعيد إلى أن المساحات المخططة لزراعة الشعير البعل بلغت 333 ألفاً و177 هكتاراً، نُفّذ منها 310 آلاف هكتار بنسبة تنفيذ 93 بالمئة، بينما بلغت المساحات المخططة للشعير المروي 6966 هكتاراً تمت زراعتها بالكامل بنسبة تنفيذ 100 بالمئة.

وذكر أن تحسّن الواقع المطري أسهم في دعم المساحات البعلية بشكل خاص، وشجّع الفلاحين على استثمار أراضيهم، وزيادة نسب التنفيذ، ما يعزّز التوقعات بإنتاج جيد خلال الموسم الحالي.

ولفت إلى أن عودة الفلاحين إلى المناطق الشرقية في ريف المحافظة، التي تعتمد على مشاريع الري الحكومية، أسهمت في استدراك الوقت وزراعة مساحات إضافية، حيث تقدّم عدد منهم بطلبات للحصول على التراخيص الزراعية.

وأكد سعيد أن مديرية الزراعة عملت، عبر مشروع القرض الحسن، على تأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية من بذار وأسمدة للمزارعين المتقدمين، من خلال الوحدات الإرشادية المنتشرة في الريف.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع استعدادات حكومية لموسم تسويق الحبوب، حيث أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في الـ12 من شباط الجاري قراراً بتشكيل لجنة عليا لاستلام الحبوب، بهدف وضع خطة متكاملة لتسويق محصول القمح لعام 2026، إلى جانب تشكيل لجان تسويقية فرعية في المحافظات لمعالجة أي إشكالات قد تطرأ خلال الموسم، في إطار دعم الأمن الغذائي.