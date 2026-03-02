استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الإثنين عند مستوياتها المسجّلة أمس الأحد، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 18250 ليرة، وفقاً للعملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 18250 ليرة مبيعاً، و17900 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15650 ألف ليرة مبيعاً، و15300 ليرة شراءً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها ووضعها بشكلٍ واضح على واجهة المحل، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.