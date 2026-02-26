استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الخميس، عند مستوياتها المسجلة أمس الأربعاء، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً، 17100 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ 17100 ليرة مبيعاً، و16750 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14650 ليرة مبيعاً، و14300 ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.