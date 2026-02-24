عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات

ريف دمشق-سانا

يواصل فرع دمشق وريفها لتعبئة وتوزيع الغاز في عدرا تعزيز إمدادات الغاز للمنشآت الصناعية والمنازل، إذ يزوّد المنشآت بأكثر من أربعة آلاف أسطوانة يومياً لضمان استمرار عمل المصانع والمطاعم والحرفيين، فيما ينتج حالياً أكثر من 60 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي يومياً، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 80 ألف أسطوانة يومياً، مع استقرار التوريدات لتلبية الاحتياجات.

وفي تصريح لمراسل سانا كشف مدير الفرع المهندس مصطفى مطر عن وجود عقد مع الشركة السورية للبترول (SPC) لتوريد نحو 300 ألف صمام جديد كمرحلة أولى، خلال شهر تقريباً، يليها البدء باستبدال الصمامات التي تعاني من خلل، موضحاً أنه يتم حالياً استبدال الأسطوانات الصناعية التالفة بالتعاون مع المؤسسة السورية للخدمات الاجتماعية، حيث يتم استلامها واستبدالها بأسطوانات جاهزة للاستخدام مجاناً لكل الفعاليات.

ولفت مدير الفرع إلى أن قسم تعبئة الغاز المنزلي يضم أربعة أبراج تعبئة و”رامبتين”، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية تتراوح بين 60 و 70 ألف أسطوانة غاز يومياً، مع إمكانية الوصول إلى 80 ألف أسطوانة يومياً عند الحاجة.

وأوضح أنه يتم حالياً توزيع الإنتاج بواقع 40 ألف أسطوانة إلى مدن وبلدات وقرى ريف دمشق، و20 ألف أسطوانة لمدينة دمشق، إضافة إلى أكثر من ألفي أسطوانة لمحافظة القنيطرة.

وأكد مطر أن الفرع يعمل بشكل يومي على تسليم الأسطوانات إلى معتمدي التوزيع ليتم نقلها إلى المراكز المعتمدة وبيعها للمواطنين، مشيرا إلى أن احتياجات السوق ستغطى بشكل كامل خلال اليومين القادمين مع استقرار التوريدات عبر البر والبحر، وأن التركيز حالياً على المناطق التي شهدت نقصاً في الإمدادات.

إجراءات فنية لضمان السلامة والجودة

من جهته بين رئيس قسم الغاز في الفرع المهندس عبد اللطيف كدور أن التركيز الأساسي يتم على سلامة الصمامات ودقة الأوزان، مبيناً أن وزن الأسطوانة المنزلية الممتلئة يتراوح بين 24.2 و24.4 كيلوغراماً، بينما يبلغ وزن الأسطوانة الصناعية الممتلئة نحو 38 كيلوغراماً.

وكان وزير الطاقة محمد البشير أوضح في تصريح لـ سانا أن النقص في مادة الغاز كان نتيجة ظروف جوية سيئة أثّرت على عمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي، بهدف منع تكرار أي اختناقات مستقبلية، وضمان استقرار الإمدادات.

وكانت وصلت أمس الإثنين ناقلة الغاز GAZ ZUMA إلى المصب النفطي في ميناء بانياس، محمّلة بكمية تبلغ 1927 طناً مترياً، وهي الناقلة الخامسة خلال الأيام الماضية.

وشهدت عدة محافظات خلال الأيام الماضية ازدحاماً على مراكز توزيع الغاز، نتيجة النقص الحاصل في هذه المادة.